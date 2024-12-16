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Экономика

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум — $105 тысяч

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса обмена цифровых валют Binance.

Сегодня ночью стоимость биткоина превысила $105 тысяч и установила новый рекорд.

Отметки $105,2 тысячи (+3,25 процента) криптовалюта достигла в 5.26 по бишкекскому времени.

Напомним, 5 декабря стоимость биткоина впервые превысила отметку $100 тысяч.

Ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли считает, что в следующем году биткоин будет пытаться пробить уровень сопротивления сначала в районе $110 тысяч, а затем и $120 тысяч. Оптимистичный сценарий предполагает выход биткоина к $120 тысячам в первом квартале 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314256/
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