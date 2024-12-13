В Госстрое рассказали о реформах, проведенных ведомством с января 2024 года

С 1 января 2024-го проведено реформирование в сфере лицензирования, направленное на повышение эффективности регулирования и безопасности в строительной сфере. Об этом корреспонденту 24.kg сообщили в пресс-службе Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ.

Таким образом, с начала года произошли следующие изменения:

— количество документов для получения лицензии сократили с 23 до 6, что улучшило деловой климат в отрасли;

— с августа этого года поступления в бюджет составили 55,26 миллиона сомов, тогда как за весь 2023-й поступило всего лишь 520 тысяч. Тем самым коррупционные элементы искоренены;

— введены строгие лицензионные требования. В 2024 году приостановлено 587 лицензий за нарушения, что существенно превышает показатель 2023-го. Тогда приостановили всего две лицензии;

— ⁠даны возможности по признанию лицензий строительных компаний иностранного происхождения, тем самым полностью открыв рынок КР зарубежным компаниям.

В Госстрое добавили, что проведенные реформы помогли улучшить качество строительных работ, безопасность граждан и способствовали социально-экономическому развитию. Они закладывают основу для прозрачной и устойчивой деятельности в строительной отрасли.