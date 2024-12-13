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Экономика

Кыргызстан и ЕАБР построят Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС

12 декабря в Москве подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики, Министерством энергетики Кыргызской Республики и Евразийским банком развития (ЕАБР) для реализации проекта строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС. Об этом сообщили в экономическом ведомстве.

Проект включает строительство трех гидроэлектростанций на реке Кокомерен с общей мощностью 1 тысяча 305 мегаватт. Ожидается, что реализация проекта поможет удовлетворить растущий внутренний спрос на электроэнергию, снизить выбросы парниковых газов и увеличить экспорт электроэнергии в страны Центральной Азии.

ЕАБР будет основным финансовым партнером проекта. Меморандум предусматривает подготовку технико-экономического обоснования, оценку финансово-экономической модели, а также анализ социальных и экологических последствий. Также планируется разработать меры государственной поддержки для успешного выполнения проекта.

Проект является частью программы ЕАБР «Водноэнергетический комплекс Центральной Азии», направленной на развитие регионального сотрудничества в сфере энергетики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314116/
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