В Чуйской области открыли завод по переработке растительного масла

В селе Киров Чуйской области открыли новый завод по переработке растительных экстрактов. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

Завод является членом ТПП КР. На церемонии присутствовал вице-президент ведомства Нурлан Нартаев.

Завод представляет собой современное высокотехнологичное предприятие, способное перерабатывать до 3 тысяч тонн растительных масел в месяц. Основной продукцией завода станут высококачественные масла, которые будут поставляться как на внутренний, так и на международный рынки. Это позволит Кыргызстану укрепить свои позиции в пищевой и перерабатывающей промышленности на мировой арене.

В ТПП КР отметили, что открытие завода полностью соответствует стратегии правительства по обеспечению продовольственной безопасности и созданию новых рабочих мест в агропромышленном секторе. В рамках проекта уже создано более 20 рабочих мест, а в ближайшие годы планируется трудоустроить свыше 100 человек. Это станет важным вкладом в снижение уровня безработицы и укрепление экономики региона.

Завод «Альфа» предоставляет новые возможности для фермеров и производителей, стимулируя развитие аграрного сектора страны.