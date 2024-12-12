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Экономика

В Кыргызстане индекс потребительской уверенности показал восстановление

В КР индекс потребительской уверенности показал частичное восстановление после двух месяцев падения. Об этом говорится в макроэкономическом исследовании потребительской уверенности жителей стран Центральной Азии, которое традиционно провела компания Freedom Finance Global.

Семнадцатый месяц подряд аналитики изучают потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Согласно данным исследования, в ноябре 2024 года фиксируется неоднозначная динамика потребительской уверенности. Рост отмечен лишь в двух государствах, причем в трех странах произошел разворот двух-трехмесячных трендов индекса. В КР индекс потребительской уверенности показал частичное восстановление после двух месяцев падения.

Наибольшее увеличение зафиксировано в вопросе оценок изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев. В сравнении с ноябрем 2023-го рост индекса составил более внушительные 6,8 пункта.

По данным экспертов, оценки экономической ситуации в Кыргызстане частично восстановились.

Субиндекс оценок изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев после резкого снижения продемонстрировал неплохое восстановление на 3,9 пункта за ноябрь. Показатель достиг 150,8 пункта, что стало третьим лучшим результатом за все время исследования. Почти 70 процентов жителей указали на улучшение экономической ситуации, тогда как в октябре этот показатель составлял 67,7 процента.

В возрастном разрезе рост наблюдается по всему спектру, кроме старшего поколения от 60 лет. Чуть больше 72 процентов жителей республики указанной категории отметили улучшение экономической ситуации, тогда как в октябре таких было 72,7 процента.

Лидерство с небольшим преимуществом перехватили респонденты 45-59 лет, среди которых доля положительных ответов резко выросла с 64,3 до 72,3 процента. Также на 1,5 процентных пункта выросло число оптимистов среди группы 30-44 лет. Среди молодежи до 29 лет изменения заметны лишь в доле людей, выбравших однозначно положительный вариант ответа.

В региональном разрезе негативная динамика в улучшении оценок изменений экономической ситуации наблюдается лишь в двух регионах. Лидером по-прежнему остается Таласская область, где доля положительных ответов немного выросла — с 80,5 до 81,7 процента. Лучшую месячную динамику показала столица, где этот уровень повысился с 50,7 до 57,3 процента. Правда, такой результат все равно стал наименьшим среди всех регионов.

Также на 6,1 процентных пункта выросла доля оптимистов в Чуйской области. С другой стороны, заметная негативная динамика фиксируется в Иссык-Кульской области (-7,1 процентных пункта) и Оше (-5,3 процентных пункта).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313976/
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