Кыргызстан и США обсудили сотрудничество в крипте и венчурном финансировании

Заместитель министра экономики Кыргызстана Санжар Болотов провел встречу с торговым атташе США Эндрю Глассом и заместителем посла США Лиз Зентос. В рамках переговоров обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия и инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщили в Минэкономики.
Стороны затронули темы развития IT-сектора, включая использование блокчейн-технологий и криптовалют. Также речь шла о возможностях сотрудничества в таких сферах, как энергетика, туризм, текстильная промышленность и венчурное финансирование.
Обсуждалось углубление контактов между предпринимателями двух стран. Предложено организовать бизнес-форумы и расширить взаимодействие предприятий малого и среднего бизнеса.
Представители Кыргызстана и США отметили необходимость обмена технологиями, инновациями и привлечения инвестиций для развития экономического потенциала республики.
Справка 24.kg
Венчурное финансирование — это способ вложения денег в молодые компании или стартапы, у которых есть перспективная идея, но мало ресурсов для ее развития. Инвесторы дают деньги на развитие, взамен получая долю в бизнесе.
Это рискованный процесс: проект может не выстрелить, но если все получится, то прибыль будет очень высокой. Обычно такие инвестиции делают в инновационные области — технологии, IT, медицинские разработки.
Простой пример: вы придумали «умный» гаджет, но у вас нет денег на его производство. Венчурный инвестор вкладывает в вас средства, помогает с советами, и, если дело пойдет, он тоже зарабатывает на успехе вашей компании.