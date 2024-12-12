Кыргызстан и США обсудили сотрудничество в крипте и венчурном финансировании

Заместитель министра экономики Кыргызстана Санжар Болотов провел встречу с торговым атташе США Эндрю Глассом и заместителем посла США Лиз Зентос. В рамках переговоров обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия и инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщили в Минэкономики.

Стороны затронули темы развития IT-сектора, включая использование блокчейн-технологий и криптовалют. Также речь шла о возможностях сотрудничества в таких сферах, как энергетика, туризм, текстильная промышленность и венчурное финансирование.





Обсуждалось углубление контактов между предпринимателями двух стран. Предложено организовать бизнес-форумы и расширить взаимодействие предприятий малого и среднего бизнеса.

Представители Кыргызстана и США отметили необходимость обмена технологиями, инновациями и привлечения инвестиций для развития экономического потенциала республики.