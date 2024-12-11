18:02
USD 86.80
EUR 91.19
RUB 0.85
Экономика

Замглавы кабмина рассказал, как будут решать проблемы с электричеством

На презентации исследования Всемирного банка в резиденции президента заместитель главы кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов рассказал о проблемах с обеспечением электроэнергией и планах по разрешению ситуации.

По его словам, три года назад президент Садыр Жапаров принял решение об импорте электроэнергии. На данный момент КР закупает ее у Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и России. В связи с тем, что новые электростанции не построены за последние 30 лет, Кыргызстан оказался в ситуации, когда предсказано введение веерных отключений, даже в столице.

«Сейчас мы потребляем в 10 раз больше электроэнергии. Мы отслеживаем обеспечение электроэнергией, и наши сельчане указывают на то, что не совсем стабильно и местами веерные отключения. Это ожидаемый показатель», — отметил Эдиль Байсалов. 

Однако, подчеркнул он, правительство намерено активно работать над улучшением ситуации.

«На ближайшие пять лет президент Садыр Жапаров поставил задачу удвоить мощность энергопроизводства. Сначала мы должны восполнить дефицит в 4 миллиарда киловатт, а дальше удвоим», — добавил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313871/
просмотров: 779
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация с автогазом решится в ближайшую неделю — Ассоциация нефтетрейдеров
Единую платформу для торговли электроэнергией создадут в Центральной Азии
В этом году воды больше, но дефицит электроэнергии остается — глава Минэнерго
За два года Кыргызстан хочет увеличить выработку электроэнергии на 10 процентов
Узбекистан планирует экспортировать электроэнергию в Европу
Кыргызстан побил рекорд по суточному потреблению электроэнергии
За полгода Кыргызстан выработал 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии
BNE IntelliNews: Кыргызстан планирует обеспечить ЦА электроэнергией
После повышения тарифа на электроэнергию в бюджет поступит 3,5 миллиарда сомов
Дефицит лекарств. Глава Независимого медицинского профсоюза подтвердила проблему
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые за&nbsp;34&nbsp;года купили весоповерочный автомобиль В Кыргызстане впервые за 34 года купили весоповерочный автомобиль
Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;7&nbsp;декабря. Дорожают фрукты и&nbsp;растительное масло Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;декабря Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Бизнес
На&nbsp;работу газовых заправок в&nbsp;Узбекистане вводятся временные ограничения На работу газовых заправок в Узбекистане вводятся временные ограничения
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
11 декабря, среда
17:17
Какие улицы отремонтируют и сколько дорог построят в Бишкеке, рассказал мэр Какие улицы отремонтируют и сколько дорог построят в Би...
17:11
Автомобили, завезенные из Абхазии и Армении, легализуют, но не все
16:55
Замглавы кабмина рассказал, как будут решать проблемы с электричеством
16:49
ТРЦ «Азия Молл» и головной офис MBANK эвакуировали из-за сообщений о бомбе
16:17
Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка