Замглавы кабмина рассказал, как будут решать проблемы с электричеством

На презентации исследования Всемирного банка в резиденции президента заместитель главы кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов рассказал о проблемах с обеспечением электроэнергией и планах по разрешению ситуации.

По его словам, три года назад президент Садыр Жапаров принял решение об импорте электроэнергии. На данный момент КР закупает ее у Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и России. В связи с тем, что новые электростанции не построены за последние 30 лет, Кыргызстан оказался в ситуации, когда предсказано введение веерных отключений, даже в столице.

«Сейчас мы потребляем в 10 раз больше электроэнергии. Мы отслеживаем обеспечение электроэнергией, и наши сельчане указывают на то, что не совсем стабильно и местами веерные отключения. Это ожидаемый показатель», — отметил Эдиль Байсалов.

Однако, подчеркнул он, правительство намерено активно работать над улучшением ситуации.

«На ближайшие пять лет президент Садыр Жапаров поставил задачу удвоить мощность энергопроизводства. Сначала мы должны восполнить дефицит в 4 миллиарда киловатт, а дальше удвоим», — добавил чиновник.