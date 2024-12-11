Министр экономики объяснил, зачем хотят ввести НДС для застройщиков

Министр экономики Данияр Амангельдиев на встрече с журналистами объяснил, зачем предлагают ввести НДС в размере 12 процентов для застройщиков, у которых стоимость квадратного метра жилья превышает $1 тысячу.

По его словам, ранее стоимость квадратного метра жилья составляла $750–800, а сегодня она выросла до $1 тысячи 200, что министр назвал необоснованным. Введение НДС в 12 процентов для застройщиков направлено на то, чтобы стимулировать снижение цен.

«Если стоимость квадратного метра ниже $1 тысячи, налог платить не надо. Но если она выше, НДС придется платить. Это побудит предпринимателей делать скидки для покупателей, что поможет повысить спрос», — пояснил Данияр Амангельдиев.

Добавим, президент Садыр Жапаров против инициативы. Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев во время рассмотрения законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения» выступил также против введения налога на добавленную стоимость в 12 процентов для строительной отрасли.