Какой курс сома будет в 2025 году? Прогноз от ЕАБР

Курс сома прогнозируется на уровне 87-90 за $1 в 2025 году. Об этом сообщила старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР) Айгуль Бердигулова на пресс-конференции банка в Алматы.

По ее мнению, высокая инфляционная активность остается ключевым фактором, стимулирующим экономику. Дополнительный рост ожидается за счет увеличения производства в обрабатывающей промышленности.

Укреплению курса национальной валюты поспособствуют рост экспорта, обусловленный увеличением мировых цен на золото, и замедление роста импорта. В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенное ослабление курса сома из-за снижения разницы в уровнях инфляции между Кыргызстаном и странами-партнерами по торговле.