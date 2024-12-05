С 2011 года ЕАБР инвестировал в Кыргызстан $266 миллионов

С момента основания в 2006 году Евразийский банк развития (ЕАБР) инвестировал $7,7 миллиарда в экономику стран Центральной Азии. Около $4 миллиардов из этой суммы были вложены за последние три года. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Руслан Даленов на международной пресс-конференции.

Основные направления финансирования включают промышленность ($2 миллиарда), инфраструктуру ($1,8 миллиарда), энергетику ($1,6 миллиарда), транспорт ($1 миллиард) и агропромышленный комплекс ($600 миллионов). Помимо инвестиций, банк выделил гранты на техническое содействие в размере $13,4 миллиона.