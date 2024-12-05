Продлить запрет на вывоз известняка-ракушечника предлагает Минэкономики КР

Продлить запрет на вывоз известняка-ракушечника предлагает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, цель документа — рациональное использование невосполнимых природных ресурсов и недопущение критического недостатка сырья природного камня известняка-ракушечника на уникальном месторождении Жалпак-Таш.

Напомним, это месторождение находится на территории Узгенского района Ошской области и является единственным и уникальным в Центральной Азии.

По данным Минэкономики, в течение последних лет на месторождении велась активная добыча ракушечника, в связи с чем наблюдалось резкое увеличение экспорта.

По информации Ассоциации камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий «Сары Таш», суммарная годовая добыча травертина за 2022 год составила 78,9 миллиона сомов.

Общая производственная мощность камнеобрабатывающих предприятий по выпуску облицовочной плиты из известняка-ракушечника составляет примерно 800 тысяч квадратных метров.

Отечественным предприятиям для производства готовой продукции требуется порядка 90 тысяч квадратных метров этого природного материала. В связи с чем в республике наблюдается дефицит сырья.

Сейчас добычей известняка-ракушечника занимаются 32 предприятия, еще 65 его переработкой для производства строительной облицовочной плиты и архитектурно-художественных изделий.

Предлагается продлить временный запрет на вывоз известняка-ракушечника необработанного или грубо раздробленного, распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной, квадратной формы за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.