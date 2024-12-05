10:11
USD 86.80
EUR 91.06
RUB 0.82
Экономика

Рубль и юань немного подорожали, евро и тенге — подешевели. Доллар стабилен

Фото из интернета. На понижение курса евро отразилась отставка правительства Франции

Официальные курсы российского рубля и юаня выросли по отношению к сому, тенге и евро — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,72 сома, продают — по 87,15 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,8 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,74 сома, продают — по 91,71 сома. Официальный курс — 91,0575 сома (снижение — 0,33 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,825 сома, продают — по 0,853 сома. Курс Национального банка — 0,8137 сома (рост — 0,26 процента).

Курс казахского тенге продолжает снижаться. Сегодня его покупают по 0,1159 сома, продают — по 0,1832 сома. Официальный курс — 0,1658 сома (снижение — 0,12 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,2 сома. Официальный курс — 11,9339 сома (рост — 0,13 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313156/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 декабря
Доллар и евро подорожали относительно сома. Остальные валюты подешевели
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 декабря
Курс сома вырос почти ко всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 декабря
Сом подешевел ко всем основным валютам. Рубль начал восстанавливаться
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 ноября
Курс рубля впервые ниже отметки в 78 тыйынов. Резко подешевел и тенге
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 ноября
Курс рубля впервые упал ниже отметки в 82 тыйына. В обменных бюро он еще дешевле
Популярные новости
Курс сома вырос почти ко&nbsp;всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать Курс сома вырос почти ко всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать
Депутат Госдумы обвинил в&nbsp;обвале рубля трудовых мигрантов Депутат Госдумы обвинил в обвале рубля трудовых мигрантов
В&nbsp;Кыргызстан впервые за&nbsp;40&nbsp;лет доставили новые пассажирские теплоходы В Кыргызстан впервые за 40 лет доставили новые пассажирские теплоходы
Нацбанк вводит в&nbsp;обращение золотую коллекционную монету &laquo;Айкөл Манас&raquo; Нацбанк вводит в обращение золотую коллекционную монету «Айкөл Манас»
Бизнес
Путешествуйте легко: билеты в&nbsp;рассрочку через сервис MTravel Путешествуйте легко: билеты в рассрочку через сервис MTravel
Центральноазиатский киберюридический форум&nbsp;&mdash; 2024: Право в&nbsp;эпоху технологий Центральноазиатский киберюридический форум — 2024: Право в эпоху технологий
Оформить банковскую карту в&nbsp;Кыргызстане, забрать&nbsp;&mdash; в&nbsp;России Оформить банковскую карту в Кыргызстане, забрать — в России
Новогодний сюрприз от&nbsp;сети O!Store. Заберите телевизор при покупке смартфона Новогодний сюрприз от сети O!Store. Заберите телевизор при покупке смартфона
5 декабря, четверг
10:08
Производители алкоголя просят дать отсрочку на замену акцизных марок Производители алкоголя просят дать отсрочку на замену а...
10:05
Новое правительство Франции уходит в отставку, проработав меньше трех месяцев
10:05
Путешествуйте легко: билеты в рассрочку через сервис MTravel
09:44
Подземные паркинги торговых центров освобождают от самовольных объектов
09:44
Вице-президентом Кыргызской фондовой биржи стал Мыктыбек Абиров