Фото из интернета. На понижение курса евро отразилась отставка правительства Франции

Официальные курсы российского рубля и юаня выросли по отношению к сому, тенге и евро — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,72 сома, продают — по 87,15 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,8 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,74 сома, продают — по 91,71 сома. Официальный курс — 91,0575 сома (снижение — 0,33 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,825 сома, продают — по 0,853 сома. Курс Национального банка — 0,8137 сома (рост — 0,26 процента).

Курс казахского тенге продолжает снижаться. Сегодня его покупают по 0,1159 сома, продают — по 0,1832 сома. Официальный курс — 0,1658 сома (снижение — 0,12 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,2 сома. Официальный курс — 11,9339 сома (рост — 0,13 процента).