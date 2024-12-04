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Экономика

Выше среднемировых ожидается темп роста экономики в странах Евразийского союза

Выше среднемировых ожидается темп роста экономики в странах Евразийского союза. Прогноз озвучен на заседании консультативного комитета по макроэкономической политике под председательством министра по интеграции и макроэкономике Эльдара Алишерова, сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, представлен доклад о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. По оценкам экспертов, экономики стран союза в текущем году сохраняют устойчивые темпы экономического роста, которые по итогам 2024 года ожидаются выше среднемировых.

В документе также освещены тенденции развития мировой экономики, динамика и перспективы экономического развития стран ЕАЭС. Также отмечено, что в странах евразийской «пятерки» сохраняется бюджетная и долговая устойчивость. В то же время достижение ценовой стабильности остается одним из приоритетов макроэкономической политики государств-членов.

Была представлена оценка влияния интеграционных процессов на экономики государств ЕАЭС за 2016—2023 годы.

Участники заседания обсудили планы совместной работы на 2025 год, включающие дальнейшее совершенствование и развитие применяемых методик мониторинга макроэкономической устойчивости, оценки влияния интеграционных эффектов и макроэкономического прогнозирования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313042/
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