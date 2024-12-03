Зампред ВТБ написал письмо Деду Морозу. Что он попросил

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов опубликовал колонку в РБК, оформив ее в виде письма Деду Морозу и Снегурочке. В шуточной форме он озвучил ряд серьезных вопросов и пожеланий, связанных с экономикой страны. Главным из них стал запрос на более четкое понимание плана достижения инфляции в 4 процента.

«Хотелось бы яснее понять, каким образом мы будем двигаться к этой цели и как Центробанк учитывает риски возможной рецессии», — отметил Дмитрий Пьянов.

По его словам, ожидания инфляции в банке составляли 4-4,5 процента, но фактические данные за 2024 год приблизились к 8,5-9 процентам.

Зампред выразил обеспокоенность, тем, что агрессивные действия по снижению инфляции могут привести к охлаждению экономики и социальной напряженности.

«Если для быстрого достижения цели потребуется резкое торможение экономики, это может привести к безработице», — заявил он, добавив, что для оптимального баланса, возможно, стоит удлинить временной горизонт.

Среди других пожеланий Дмитрия Пьянова:

более активные действия Центробанка на валютном рынке в условиях высокой волатильности рубля;

пересмотр бюджетного правила для стабилизации экономики;

поддержка проекта высокоскоростной железной дороги;

дополнительные ресурсы для департамента банковского регулирования ЦБ.

Завершил он письмо шутливым заверением, что банк «не обидится», если не все пункты будут исполнены. Подписался Дмитрий Пьянов с иронией: «Дима Пьянов из синей группы банковского детского сада».

Центробанк России ответил на предложение зампреда из ВТБ об активных валютных интервенциях для стабилизации курса рубля. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что они не поддерживают такую идею. По его словам, Центробанк не считает нужным вмешиваться в валютный рынок, как это предложил Дмитрий Пьянов.