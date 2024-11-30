Якутским бизнесменам предложили посетить Кыргызстан

В Бишкеке прошла встреча первого заместителя председателя кабмина КР Адылбека Касымалиева с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Об этом сообщили в кабмине.

На встрече обсуждались вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия и межрегионального сотрудничества. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах гидроэнергетики и горнодобывающей промышленности, а также возможность участия Якутии в предстоящей межрегиональной конференции в Кыргызстане.

Адылбек Касымалиев пригласил якутских бизнесменов посетить Кыргызстан для установления контактов с местными предприятиями и государственными органами. Айсен Николаев подтвердил интерес Якутии к развитию торговых и инвестиционных связей.

Стороны выразили готовность к укреплению взаимодействия в рамках запланированных мероприятий и проектов.