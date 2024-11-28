Кыргызстан и Andritz Hydro подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в рамках рабочего визита в Австрию подписал меморандум о сотрудничестве с директором австрийской компании Andritz Hydro Фредериком Саузом. Об этом сообщили в ведомстве.

Документ направлен на развитие энергетических проектов в Кыргызстане.

Как отметили в министерстве, меморандум предусматривает внедрение современных технологий и развитие гидроэнергетики в стране.