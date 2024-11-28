Кыргызстан и Andritz Hydro подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в рамках рабочего визита в Австрию подписал меморандум о сотрудничестве с директором австрийской компании Andritz Hydro Фредериком Саузом. Об этом сообщили в ведомстве.
Документ направлен на развитие энергетических проектов в Кыргызстане.
Как отметили в министерстве, меморандум предусматривает внедрение современных технологий и развитие гидроэнергетики в стране.
Справка 24.kg
Andritz Hydro — одна из ведущих мировых компаний в области поставок оборудования и услуг для гидроэлектростанций. Основанная в 1852 году в районе Андриц (Грац, Австрия) фирма имеет 185-летний опыт работы. Она занимается проектами в сфере возобновляемой энергии, разрабатывая решения для малых и крупных гидроэлектростанций по всему миру.