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Экономика

Кыргызстан и Andritz Hydro подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в рамках рабочего визита в Австрию подписал меморандум о сотрудничестве с директором австрийской компании Andritz Hydro Фредериком Саузом. Об этом сообщили в ведомстве.

Документ направлен на развитие энергетических проектов в Кыргызстане.

Как отметили в министерстве, меморандум предусматривает внедрение современных технологий и развитие гидроэнергетики в стране.

Справка 24.kg

Andritz Hydro — одна из ведущих мировых компаний в области поставок оборудования и услуг для гидроэлектростанций. Основанная в 1852 году в районе Андриц (Грац, Австрия) фирма имеет 185-летний опыт работы. Она занимается проектами в сфере возобновляемой энергии, разрабатывая решения для малых и крупных гидроэлектростанций по всему миру.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312512/
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