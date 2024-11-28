Кыргызстан представил инвестиционные проекты в Германии

27 ноября 2024 года в Берлине кыргызская делегация встретилась с представителями германских компаний. Встреча прошла в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Германию. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев рассказал о возможностях для иностранных инвесторов в Кыргызстане. Упрощенные налоговые и регистрационные процедуры, а также доступ к международным рынкам были обозначены как основные преимущества.

Обсуждались проекты в сфере туризма, а также потенциал других направлений для совместного сотрудничества. По словам министра, Германия может стать важным партнером в их реализации, способствуя экономическому росту региона. Представители бизнеса обменялись мнениями и наметили планы для возможных партнерств.