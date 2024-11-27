Минфин профинансировал энергетику Кыргызстана на 94 миллиарда сомов

В 2024 году на развитие энергетической отрасли Кыргызстана было выделено 93,9 миллиарда сомов. Это на 19,8 миллиарда больше, чем изначально утверждено в бюджете, сообщили в Министерстве финансов.
Основные направления финансирования:
- Увеличение капитала энергокомпаний. На поддержку открытых акционерных обществ «Электрические станции» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» предусмотрено 55,8 миллиарда сомов, из которых уже освоено 55,3 миллиарда.
- Подготовка к отопительному сезону (ОЗП). На мероприятия, связанные с ОЗП, заложено 11,3 миллиарда сомов. За 10 месяцев израсходовано 8,9 миллиарда. Большая часть средств направлена на субсидии теплоснабжающим компаниям — бюджет на это увеличен с 1,7 до 4,3 миллиарда сомов. Рост расходов связан с передачей ТЭЦ Бишкека на баланс мэрии.
- Ремонт ТЭЦ Бишкека. На ремонтные работы выделено 1,6 миллиарда сомов целевым трансфертом мэрии города.
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Государственные инвестиции. Уточненный бюджет на текущий год составил 8,9 миллиарда сомов.
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Газификация. На льготное финансирование этой программы предусмотрено 10 миллионов сомов.
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Административные расходы. Министерство энергетики планирует потратить 343,2 миллиона сомов, из которых 204,1 миллиона уже освоено.
- Бюджетные кредиты. В энергосектор направлено 12,6 миллиарда сомов льготных кредитов, в том числе:
- 2,4 миллиарда на подготовку строительства Камбаратинской ГЭС-1;
- 9 миллиардов на импорт электроэнергии и закупку топлива (на I квартал);
- 1,9 миллиарда на модернизацию завода «Кыргыз Петролеум Компани».
Средства выделялись на льготных условиях: кредиты предоставляются под 1 процент годовых на срок до 10 лет с трехлетним льготным периодом.