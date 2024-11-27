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Экономика

Минфин профинансировал энергетику Кыргызстана на 94 миллиарда сомов

В 2024 году на развитие энергетической отрасли Кыргызстана было выделено 93,9 миллиарда сомов. Это на 19,8 миллиарда больше, чем изначально утверждено в бюджете, сообщили в Министерстве финансов.

Основные направления финансирования:

  1. Увеличение капитала энергокомпаний. На поддержку открытых акционерных обществ «Электрические станции» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» предусмотрено 55,8 миллиарда сомов, из которых уже освоено 55,3 миллиарда.
  2. Подготовка к отопительному сезону (ОЗП). На мероприятия, связанные с ОЗП, заложено 11,3 миллиарда сомов. За 10 месяцев израсходовано 8,9 миллиарда. Большая часть средств направлена на субсидии теплоснабжающим компаниям — бюджет на это увеличен с 1,7 до 4,3 миллиарда сомов. Рост расходов связан с передачей ТЭЦ Бишкека на баланс мэрии.
  3. Ремонт ТЭЦ Бишкека. На ремонтные работы выделено 1,6 миллиарда сомов целевым трансфертом мэрии города.

  4. Государственные инвестиции. Уточненный бюджет на текущий год составил 8,9 миллиарда сомов.

  5. Газификация. На льготное финансирование этой программы предусмотрено 10 миллионов сомов.

  6. Административные расходы. Министерство энергетики планирует потратить 343,2 миллиона сомов, из которых 204,1 миллиона уже освоено.

  7. Бюджетные кредиты. В энергосектор направлено 12,6 миллиарда сомов льготных кредитов, в том числе:
  • 2,4 миллиарда на подготовку строительства Камбаратинской ГЭС-1;
  • 9 миллиардов на импорт электроэнергии и закупку топлива (на I квартал);
  • 1,9 миллиарда на модернизацию завода «Кыргыз Петролеум Компани».

Средства выделялись на льготных условиях: кредиты предоставляются под 1 процент годовых на срок до 10 лет с трехлетним льготным периодом.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312433/
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