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Экономика

Курс рубля впервые снизился ниже отметки в 84 тыйына. Доллар и евро подорожали

Фото из интернета. Российский рубль с каждым днем становится все дешевле

Официальные курсы доллара и евро выросли, российского рубля и юаня — снизились. Тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,72 сома, продают по 87,15 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,8 сома (рост — 0,01 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,47 сома, продают по 91,44 сома. Официальный курс — 91,0619 сома (рост — 0,25 процента).

Российский рубль вновь подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,813 сома, продают по 0,853 сома. Курс НБ КР — 0,8312 сома (падение — 1,11 процента).

Курс казахского тенге не изменился. Сегодня его покупают по 0,1208 сома, продают по 0,1854 сома. Официальный курс — 0,1741 сома (без изменений).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,55 сома. Официальный курс — 11,9633 сома (снижение — 0,14 процента).

  • Национальный банк провел очередную валютную интервенцию 26 ноября, продав на валютном рынке $92 миллиона. Это его третий выход на валютный рынок в ноябре.

  • С начала 2024 года Нацбанк провел 23 валютные интервенции: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 10 — по продаже на общую сумму $482 миллиона 600 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312341/
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