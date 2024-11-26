Итоги финансирования Минсельхоза за десять месяцев 2024 года

Уточненный бюджет Минсельхоза на текущий год составляет 17,7 миллиарда сомов. На 31 октября 2024-го Минфин профинансировал ведомство на 6,8 миллиарда. Об этом сообщили в министерстве.

По состоянию на 31 октября этого года ведомство профинансировало 6 миллиардов 881,4 миллиона сомов.

Служба водных ресурсов

Уточненный бюджет службы водных ресурсов на 2024-й составляет 9 миллиардов 109,6 миллиона сомов.

На ремонт и восстановление объектов службы водных ресурсов выделено 770 миллионов сомов из запланированного 1 миллиарда. Эти деньги направлены на очистку 561 километра каналов, ремонт насосных станций, гидротехнических сооружений и других объектов.

В текущем году на улучшение водохозяйственной инфраструктуры Чуйской области выделили 350 миллионов сомов, из которых освоено 171,9 миллиона. Эти средства направлены на очистку водохранилища «Агермень» в Панфиловском районе, а также на реконструкцию и бетонирование каналов в Иссык-Атинском и других районах.

Ветеринарная служба

Уточненный бюджет ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства на 2024-й составил 1 миллиард 299,3 миллиона сомов.

За десять месяцев этого года профинансировано 813,3 миллиона сомов. Эти средства направлены на предотвращение инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных, в том числе на приобретение вакцин, диагностические мероприятия и идентификацию животных.

Министерство продолжает активно работать над поддержанием устойчивости и развития водных и сельскохозяйственных секторов, а также над улучшением санитарной ситуации в стране.