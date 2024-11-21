Грузия снова стала основным экспортером Кыргызстана по итогам десяти месяцев 2024 года. Такие данные следуют из информации Национальной службы статистики Грузии.

За десять месяцев эта страна экспортировала в КР товаров на $1,05 миллиарда. Это на 86 процентов больше показателей за такой же период 2023-го. Большая часть — $964 миллиона — приходится на экспорт автомобилей.

Напомним, Кыргызстан оказался лидером в экспорте в Грузию и в январе этого года. Тогда наша республика заняла первую строчку в статданных — объем экспорта составил $46,2 миллиона. При этом экспорт из Грузии в КР был также увеличен поставками легковых машин.