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Экономика

Грузия снова стала основным экспортером Кыргызстана по итогам десяти месяцев

Грузия снова стала основным экспортером Кыргызстана по итогам десяти месяцев 2024 года. Такие данные следуют из информации Национальной службы статистики Грузии.

За десять месяцев эта страна экспортировала в КР товаров на $1,05 миллиарда. Это на 86 процентов больше показателей за такой же период 2023-го. Большая часть — $964 миллиона — приходится на экспорт автомобилей.

Напомним, Кыргызстан оказался лидером в экспорте в Грузию и в январе этого года. Тогда наша республика заняла первую строчку в статданных — объем экспорта составил $46,2 миллиона. При этом экспорт из Грузии в КР был также увеличен поставками легковых машин.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311798/
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