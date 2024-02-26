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Экономика

Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в Кыргызстан в январе 2024 года

Кыргызстан стал лидером в экспорте в Грузию в январе 2024 года. Такие данные приводятся в справке Национальной службы статистики Грузии.

КР заняла первую строчку в статданных — объем экспорта составил $46,2 миллиона.

По сведениям ведомства, в январе 2024-го внешнеторговый оборот Грузии снизился, став на 14,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом экспорт из Грузии в Кыргызстан увеличен поставками легковых автомобилей. В нашу страну ввезена 16 тысяч 831 автомашина, общая стоимость которых составила $618 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287540/
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