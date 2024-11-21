Налоги и страховые взносы будут зачисляться в бюджет страны за полчаса

Налоговая служба Кыргызстана усовершенствовала систему зачисления налоговых платежей в бюджет. Об этом сообщили в ведомстве.

Теперь налоги и страховые взносы, уплаченные через кабинет налогоплательщика, онлайн-банкинг или платежные терминалы, будут поступать в государственный бюджет в течение 30 минут.

Ожидается, что нововведение позволит налогоплательщикам быстрее и удобнее выполнять свои обязательства в любое время суток и с любого устройства. Также оно исключает задержки и обеспечивает оперативную информацию о статусе платежей.

По словам представителей службы, улучшение системы направлено на повышение прозрачности и эффективности налогового администрирования. Внедренные изменения призваны укрепить взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами, способствуя более оперативному и удобному процессу уплаты налогов и взносов.