Снова рекорд. Стоимость биткоина впервые в истории превысила $95 тысяч

Стоимость биткоина впервые в истории превысила $95 тысяч, и снова установлен исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По сведениям биржи по состоянию на сегодняшнее утро, криптовалюта преодолела отметку $95 тысяч и в моменте достигла рекордных $95,200 тысячи (+3,87 процента). Биткоин продолжает рост и на 9.45 по бишкекскому времени находился на уровне $95,698 тысячи (+4,04 процента).

Напомним, рост криптовалюты активно начался после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.