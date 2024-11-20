В Казахстане граждан страны освободили от сдачи налоговой декларации. Как сообщил министр финансов Мади Такиев, выступая на заседании правительства, в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 миллиона человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

8 миллионов человек, которые должны были сдавать декларации в 2025 году, министр финансов предложил освободить от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей.

По его словам, освобождение коснется более чем 90 процентов физических лиц, среди которых работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие граждане.

Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал предложение и поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции подготовить необходимые поправки в законодательство в течение трех дней, а затем внести их на рассмотрение парламента.

«Сейчас декларацию сдают более 4 миллионов человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание глава государства», — сказал Олжас Бектенов.

Премьер подчеркнул, что базы данных государственных органов в Казахстане «максимально оцифрованы». Усилен финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц.

«Для этого министерствам финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля. Поэтому я поддерживаю предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан», — сказал Олжас Бектенов.

Декларирование предлагается сохранить для следующих категорий граждан: имеющих активы за пределами Казахстана; совершивших приобретения стоимостью свыше 20 тысяч МРП (74 миллиона тенге в 2024 году.— Прим.) в течение года; получивших доход, облагаемый самостоятельно.

Важно отметить, что гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.

Напомним, накануне президент Касым-Жомарт Токаев сделал важное заявление о декларациях казахстанцев, выступая на форуме работников сельского хозяйства. Глава государства поручил пересмотреть вопрос необходимости сдачи деклараций рядовыми гражданами.

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Первый этап декларирования стартовал 1 января 2021 года. Декларации начали сдавать лица, занимающие ответственную должность в госструктурах, и их супруги.

На втором этапе — с 1 января 2023 года — декларации стали сдавать бюджетники, госслужащие и работники квазигоскомпаний вместе с супругами.

Третий этап всеобщего декларирования начался 1 января 2024 года — очередь сдавать декларацию пришла для бизнесменов — руководителей, учредителей и участников юрлиц вместе с супругами, индивидуальных предпринимателей и их супругов. Требование также распространяется на бездействующие и приостановленные предприятия.

На заключительном этапе декларации должны были сдавать все остальные казахстанцы.