Монополия на интернет. Кыргызстан рискует вернуться в прошлое?

В скором будущем ОАО «Кыргызтелеком» может стать единым национальным оператором связи по международному транзиту трафика через каналы связи на территории Кыргызстана. Такую инициативу внес кабинет министров КР.

Чем такие действия обернутся для потребителя? Редакция 24.kg решила разобраться, какие последствия может иметь госмонополия в сфере связи.

Воздействие монополии на рынок телекоммуникаций

Согласно докладу Всемирного банка «О цифровом прогрессе и тенденциях», государственная монополия или слабая структура управления могут препятствовать вовлечению иностранных телекоммуникационных компаний на рынок. Монополия обычно устанавливает условия, выгодные поставщикам, а не потребителям, что приводит к отсутствию конкуренции. Это, в свою очередь, снижает уровень регулирования тарифной политики и может ухудшить качество предоставляемых услуг.

Кроме того, монополист должен иметь инфраструктуру, способную пропускать весь интернет-трафик страны. На 2024 год количество интернет-пользователей в Кыргызстане составило 5,4 миллиона человек. Для обеспечения таких объемов трафика в стране действуют 10 интернет-провайдеров.

Международный интернет-трафик обрабатывается различными провайдерами, а инфраструктура каналов и трансграничных переходов развивалась годами с поэтапными инвестициями. Введение государственной монополии на международный транзит потребует создания новой инфраструктуры, что приведет к значительным затратам. Эти дополнительные расходы могут повлиять на стоимость интернета как для операторов, так и для конечных пользователей.

В отчетах международных организаций отмечается, что, как правило, монополисты не испытывают сильной мотивации для расширения ассортимента услуг или повышения их качества, поскольку отсутствие конкуренции не стимулирует их к улучшению условий. В такой ситуации потребители могут быть вынуждены соглашаться с предложенными условиями, даже если тарифы будут выше, чем у конкурентов.

Конкуренция и развитие интернет-услуг в Кыргызстане

В 2017 году «Кыргызтелеком» утратил статус единственного поставщика услуг на рынке электросвязи Кыргызстана. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, которые были направлены на приведение национальных норм в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО). В частности, был отменен закон, который предоставлял компании монопольное право на предоставление услуг электросвязи и межсетевого соединения. Эти изменения были необходимы для выполнения обязательств страны при вступлении в ВТО и для создания более конкурентной среды на рынке связи.

После того как монопольное положение компании было устранено, рынок открылся для других сотовых операторов и интернет-провайдеров, что способствовало развитию отрасли и расширению спектра услуг и тарифов.

Потребители смогли выбирать поставщика, который соответствует их предпочтениям и финансовым возможностям.

На данный момент Кыргызстан занимает 70-е место в мировом рейтинге скорости интернета по версии портала SpeedTest. Для сравнения: Узбекистан находится на 72-й позиции, а Таджикистан — на 121-й. Эта статистика отражает конкурентоспособность страны в сфере цифровых технологий, которая, несмотря на некоторые ограничения, продолжает улучшаться благодаря росту числа операторов и предложений на рынке.

Цифровая устойчивость и риски концентрации инфраструктуры

Возвращение к монополистической модели, при которой «Кыргызтелеком» вновь станет единственным оператором связи, может привести к снижению качества услуг и восстановлению прежних проблем.

Монополия в этой сфере может затруднить внедрение новых технологий, увеличить цены и уменьшить разнообразие тарифов и предложений.

Кроме того, концентрация всех услуг у одного оператора может снизить цифровую устойчивость. Когда ключевая инфраструктура сосредоточена в руках одного поставщика, система становится более уязвимой к техническим сбоям, авариям и внешним угрозам. Наличие нескольких операторов помогает создавать резервные системы, обеспечивая бесперебойную связь и повышая стабильность работы сети на национальном уровне.