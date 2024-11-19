Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара

Фото из интернета. Доллар после небольшого скачка вновь стабилизировался

Официальные курсы евро, юаня, российского рубля и тенге снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,39 сома, продают по 86,85 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,5 сома (без изменений).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,93 сома, продают по 91,91 сома. Официальный курс — 91,2316 сома (снижение — 0,21 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,858 сома, продают по 0,884 сома. Курс НБ КР — 0,8666 сома (снижение — 0,05 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1205 сома, продают по 0,1882 сома. Официальный курс — 0,1738 сома (снижение — 0,4 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,6 сома, продают по 12,6 сома. Официальный курс — 11,9421 сома (снижение — 0,23 процента).

Нацбанк провел очередную валютную интервенцию 14 ноября, продав на валютном рынке $68,65 миллиона. Это его второй выход на валютный рынок в ноябре.