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Экономика

Объемы добычи редкоземельных металлов в мире вырастут вдвое за пять лет

Глобальные объемы добычи редкоземельных металлов в ближайшие пять лет удвоятся, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов Кыргызстана Нарынбек Сатыбалдиев.

В мире ежегодно добывают около 125 тысяч тонн редкоземельных элементов, однако потребности в этих стратегических ресурсах стремительно растут.

По словам Нарынбека Сатыбалдиева, чтобы горнодобывающая отрасль Кыргызстана приносила прибыль, необходимо вкладывать значительные средства в геологическую разведку. За последний год кабмин выделил на развитие геологической сферы 1 миллиард сомов. Дополнительным импульсом стал указ президента о развитии добычи металлов и редкоземельных элементов.

Благодаря этому два проекта вошли в перечень национальных приоритетов — Кызыл-Омпол и Кутессай II. По его словам, месторождение Кутессай II обладает уникальным составом: наряду с 17 ключевыми редкоземельными элементами там найдены еще 5 дополнительных минералов.

Он добавил, что с переходом к зеленым технологиям и цифровой трансформации спрос на редкоземельные металлы продолжает расти. В ближайшие годы объемы добычи могут не удовлетворять потребности глобального рынка, что делает Кыргызстан перспективным участником в цепочке поставок этих материалов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311449/
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