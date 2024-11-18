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Экономика

Кыргызстан отправил 15 студентов на обучение в Россию по добыче редких металлов

В рамках программы подготовки специалистов для горнодобывающей отрасли 15 граждан Кыргызстана отправились на обучение в российские университеты. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов Нарынбек Сатыбалдиев на брифинге.

По его словам, это первый шаг в реализации инициативы, направленной на подготовку кадров для добычи редкоземельных металлов и урана.  

Он сообщил, что летом 2024 года в Кыргызстан приезжали представители российских вузов, чтобы провести отбор способных кандидатов. Итогом стало зачисление первых 15 студентов. По словам замминистра, число направляемых на обучение граждан будет увеличиваться. 

Напомним, что в феврале 2024-го президент Садыр Жапаров встречался с сельчанами месторождения Кызыл-Омпол. 

«Раньше месторождение разрабатывали частные предприниматели. Если государство возьмет в свои руки, откроется более тысяч новых рабочих мест, где будут задействованы местные жители. Для этого мы в Россию будем отправлять по 50 человек в год на обучение, чтобы они стали специалистами по разработке редких драгоценных металлов. Местный бюджет перестанет быть дотационным», — рассказывал на встрече президент.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311444/
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