Разработка Кызыл-Омпола. О чем говорил Садыр Жапаров с сельчанами

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Балыкчи встретился с активом и представителями местной власти Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области. Стали известны подробности беседы главы государства с гражданами.

Специалисты по редким драгоценным металлам и урану рассказали жителям, что ошибочно называть Кызыл-Омпол урановым месторождением.

«Там 95 процентов состоит из титаномагнетита, уран всего лишь 0,17 процента. Вреда окружающей среде нет, наоборот, это принесет пользу за счет удаления урана. Тяжелые компоненты отделяются с помощью электричества. В Кызыл-Омполе никакие химикаты не используются. Химический процесс будет проходить в Канте», — рассказал один из специалистов.

Глава государства заявил, что перед снятием моратория на разработку месторождения Кызыл-Омпол место добычи будут исследовать специалисты.

«Сразу не будем разрабатывать. Сначала специалистам надо изучить месторождение. В первую очередь думаю о народе и о своих детях, родных, которые живут в этом регионе», — сказал он.

Садыр Жапаров добавил, что 100 процентов прибыли с Кызыл-Омпол будет поступать в государственный бюджет.

«Раньше месторождение разрабатывали частные предприниматели. Если государство возьмет в свои руки, откроется более тысячи новых рабочих мест, где будут задействованы местные жители. Для этого мы в Россию будем отправлять по 50 человек в год на обучение, чтобы они стали специалистами по разработке редких драгоценных металлов. Местный бюджет перестанет быть дотационным», — рассказал президент.

Весной 2019-го страну сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в республике приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.

Это урановое месторождение расположено на северной стороне горы Кызыл-Омпол на высоте 1 тысяча 640 — 3 тысячи метров над уровнем моря. Геологические разведывательные работы на этой территории проводились в 1950-1957 годах.

Окруженное кольцом гор маленькое поселение Кок-Мойнок-2, население которого в 2019-м составляло всего 170 человек, находится в 12 километрах от уранового рудника.

В свою очередь Таш-Булак представляет собой небольшую долинку перед перевалом Кувакы. Через нее пролегает трасса и проходят две линии электропередачи. Рядом железная дорога.

Кок-Мойнок — туристическое место. Сюда организованы туристические маршруты. Например, большой популярностью пользуются туры в каньоны Кок-Мойнока.