Доллар начал дорожать. Остальные валюты подешевели к сому

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня снизились, доллара — повысился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,37 сома, продают по 86,86 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,3765 сома (рост — 0,2 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,55 сома, продают по 91,55 сома. Официальный курс — 91,0106 сома (снижение — 0,51 процента).

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Российский рубль также подешевел. Сегодня в столице его покупают по 0,863 сома, продают по 0,89 сома. Курс НБ КР — 0,8726 сома (падение — 0,71 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1212 сома, продают по 0,1885 сома. Официальный курс — 0,175 сома (снижение — 0,11 процента).

Китайский юань также подешевел. В среднем его покупают по 11,73 сома, продают по 12,73 сома. Официальный курс — 11,9256 сома (снижение — 0,14 процента).

Нацбанк провел очередную валютную интервенцию 14 ноября, продав на валютном рынке $68,65 миллиона. Это его второй выход на валютный рынок в ноябре.