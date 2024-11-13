Итоги октября. За счет чего ускорился рост экономики до 9,6 процента

Экономика Кыргызстана растет десять месяцев. Валовой внутренний продукт страны увеличился благодаря развитию производства товаров и услуг и росту налоговых поступлений.

Редакция 24.kg делает обзор по официальным данным Национального статистического комитета. Насколько они соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике КР нет.

Как растет ВВП

По итогам октября 2024 года ВВП Кыргызстана составил 1,08 триллиона сомов. За январь — октябрь рост экономики составил 9,6 процента.

Нацстатком отмечает, что рост обеспечен отраслями товарного производства на 10,8 процента, налогами на продукты — на 11,3 процента, сферой услуг — на 8,3 процента.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с 2023-м учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. КР — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров она закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В структуре ВВП Кыргызстана наибольшая часть, 49,3 процента, пришлась на услуги, что на 2 процента меньше, чем в прошлом году. Доля сельского хозяйства снизилась на 1 процент. При этом доля строительства возросла на 1,8 процента, а промышленности — на 2,5 процента.

Как растет промышленность

Промышленный сектор начинает восстанавливаться после слабого повышения в начале года из-за снижения производства металлов и химпродукции. В октябре он растет с темпом 5,3 процента.

Однако Министерство экономики прогнозирует ускорение экономического роста в 2025-м благодаря запуску крупных инвестпроектов, строительству энергетических и социальных объектов и восстановлению ирригационных систем.

По итогам октября текущего года рост объемов промышленного производства составил 4,2 процента.

Нацстатком зафиксировал рост производства:

очищенных нефтепродуктов — на 80 процентов;

деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности — на 32 процента;

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — на 22 процента;

фармацевтической продукции — на 16,6 процента;

текстильного производства и одежды — на 14 процентов;

резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов — на 9,3 процента.

Добавим, что производство основных металлов снизилось на 4,4 процента.

В то же время объемы производства электроэнергии, газа и пара выросли на 17,1 процента, водоснабжения и переработки отходов — на 6,4 процента.

Что говорят международные организации?

Всемирный банк опубликовал прогноз по экономике КР. Согласно докладу, в 2024-м рост ВВП составит 5,8 процента. В следующем году он ожидается в 4,5 процента, в 2026-м — 4,5 процента.

В докладе говорится: в нашей стране сохраняются крупный дефицит по счету текущих операций и очень высокий уровень ошибок и пропусков, что, скорее всего, обусловлено занижением размеров импорта, предназначенного для реэкспорта.

По прогнозам организации, экономика государств ЦА вырастет в 2024 году на 4,3 процента.

Так, Всемирный банк пересмотрел прогнозы экономического роста для стран Центральной Азии, повысив их в среднем почти на 1 процент.

«Это связано с ростом потребления, увеличением государственных расходов и стабильной поддержкой в виде денежных переводов и торговли с Россией. Однако, несмотря на улучшение прогноза, ожидаемый рост ВВП на душу населения в регионе в этом году составит лишь 2,7 процента», — подчеркнули в организации.