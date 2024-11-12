00:08
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Экономика

Минэкономики Кыргызстана купило торговый павильон в Узбекистане

11 ноября 2024 года торговое представительство Министерства экономики и коммерции Кыргызстана в Узбекистане подписало договор купли-продажи торгового павильона в международном торговом центре «Термез». Об этом сообщили в экономическом ведомстве.

Договор заключили представители Минэкономики КР и управляющая компания МТЦ «Термез» ООО Termez International Trade Centre.

В министерстве отметили, что приобретение павильона открывает для Кыргызстана стратегические возможности, включая расширение экспорта кыргызстанской продукции, улучшение доступа к рынкам РУз и Афганистана и установление прямых связей с новыми деловыми партнерами. Также это создает перспективы для:

  • роста экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции;
  • налаживания взаимодействия с афганскими бизнес-партнерами, что потенциально приведет к созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности страны в регионе;
  • расширения возможностей для кыргызстанских предпринимателей, стремящихся развивать бизнес в Центральной Азии.

Справка 24.kg

Международный торговый центр «Термез» является узлом на пересечении крупных торговых маршрутов Центральной Азии и обеспечивает значительные товарные потоки между Узбекистаном и Афганистаном.

Напомним, что 29 августа этого года прошла официальная церемония открытия международного торгового центра «Термез».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310871/
просмотров: 4047
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан открыл туристический павильон на выставке WTM 2024 в Лондоне
В Узбекистане запретили использовать животных в цирковых представлениях
Огромный камень упал на автомобиль в Узбекистане: три человека погибли
Таможенный пост «Узбекистан» на границе с Кыргызстаном будет временно закрыт
Президент Узбекистана прибыл в Бишкек на саммит ОТГ
Посол Кыргызстана в Узбекистане завершил свою дипломатическую миссию
Картофель из Кыргызстана будут продавать в супермаркетах Узбекистана
Азербайджан и Узбекистан хотят объединиться для реализации космического проекта
Покушение на чиновника. В Узбекистане задержаны еще три подозреваемых
Парламентские выборы в Узбекистане. Правящая партия получает большинство
Популярные новости
Итоги октября. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало больше всего за&nbsp;месяц Итоги октября. Что в Кыргызстане подорожало больше всего за месяц
Рубль начал дорожать, остальные валюты дешевеют. Доллар стабилен Рубль начал дорожать, остальные валюты дешевеют. Доллар стабилен
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 ноября
Доллар начал дорожать. Остальные валюты подешевели к&nbsp;сому Доллар начал дорожать. Остальные валюты подешевели к сому
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов