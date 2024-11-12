Минэкономики Кыргызстана купило торговый павильон в Узбекистане

11 ноября 2024 года торговое представительство Министерства экономики и коммерции Кыргызстана в Узбекистане подписало договор купли-продажи торгового павильона в международном торговом центре «Термез». Об этом сообщили в экономическом ведомстве.

Договор заключили представители Минэкономики КР и управляющая компания МТЦ «Термез» ООО Termez International Trade Centre.

В министерстве отметили, что приобретение павильона открывает для Кыргызстана стратегические возможности, включая расширение экспорта кыргызстанской продукции, улучшение доступа к рынкам РУз и Афганистана и установление прямых связей с новыми деловыми партнерами. Также это создает перспективы для:

роста экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции;

налаживания взаимодействия с афганскими бизнес-партнерами, что потенциально приведет к созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности страны в регионе;

расширения возможностей для кыргызстанских предпринимателей, стремящихся развивать бизнес в Центральной Азии.

Справка 24.kg Международный торговый центр «Термез» является узлом на пересечении крупных торговых маршрутов Центральной Азии и обеспечивает значительные товарные потоки между Узбекистаном и Афганистаном.

Напомним, что 29 августа этого года прошла официальная церемония открытия международного торгового центра «Термез».