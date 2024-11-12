Минэкономики Кыргызстана купило торговый павильон в Узбекистане

11 ноября 2024 года торговое представительство Министерства экономики и коммерции Кыргызстана в Узбекистане подписало договор купли-продажи торгового павильона в международном торговом центре «Термез». Об этом сообщили в экономическом ведомстве.
Договор заключили представители Минэкономики КР и управляющая компания МТЦ «Термез» ООО Termez International Trade Centre.
В министерстве отметили, что приобретение павильона открывает для Кыргызстана стратегические возможности, включая расширение экспорта кыргызстанской продукции, улучшение доступа к рынкам РУз и Афганистана и установление прямых связей с новыми деловыми партнерами. Также это создает перспективы для:
- роста экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции;
- налаживания взаимодействия с афганскими бизнес-партнерами, что потенциально приведет к созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности страны в регионе;
- расширения возможностей для кыргызстанских предпринимателей, стремящихся развивать бизнес в Центральной Азии.
Справка 24.kg
Международный торговый центр «Термез» является узлом на пересечении крупных торговых маршрутов Центральной Азии и обеспечивает значительные товарные потоки между Узбекистаном и Афганистаном.
Напомним, что 29 августа этого года прошла официальная церемония открытия международного торгового центра «Термез».