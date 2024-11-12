На полгода продлил ограничение на экспорт сжиженного газа Казахстан. Соответствующий приказ подписал министр энергетики.

Отмечается, что решение принято с учетом роста потребления сжиженного нефтяного газа и социальной значимости на внутреннем рынке страны.

Исключением определены:

вывоз недропользователями в рамках соглашения либо контракта со стабильным налоговым режимом в соответствии со статьей 722 Налогового кодекса РК;

экспорт товаров, произведенных из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

транзитные перевозки через территорию РК;

вывоз в рамках гуманитарной помощи по решению правительства.

Напомним, запрет также вводился приказом министра энергетики РК от 13 ноября 2023 года № 401. Ранее запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана вводился на три года.