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Экономика

На полгода продлил ограничение на экспорт сжиженного газа Казахстан

На полгода продлил ограничение на экспорт сжиженного газа Казахстан. Соответствующий приказ подписал министр энергетики.

Отмечается, что решение принято с учетом роста потребления сжиженного нефтяного газа и социальной значимости на внутреннем рынке страны.

Исключением определены:

  • вывоз недропользователями в рамках соглашения либо контракта со стабильным налоговым режимом в соответствии со статьей 722 Налогового кодекса РК;
  • экспорт товаров, произведенных из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
  • транзитные перевозки через территорию РК;
  • вывоз в рамках гуманитарной помощи по решению правительства.

Напомним, запрет также вводился приказом министра энергетики РК от 13 ноября 2023 года № 401. Ранее запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана вводился на три года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310843/
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