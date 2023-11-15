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Экономика

Казахстан еще на полгода продлил запрет на экспорт сжиженного газа

Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа железнодорожным и автомобильным транспортом. Соответствующий приказ издал министр энергетики РК, сообщают казахские СМИ.

«С 14 ноября 2023 года сроком на шесть месяцев введен запрет на вывоз из Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана, за исключением вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса», — говорится в сообщении.

Запрет введен приказом министра энергетики РК от 13 ноября 2023 года № 401. Ранее запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана вводился на три года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279769/
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