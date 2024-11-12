ВВП Кыргызстана превысил 1 триллион сомов за 10 месяцев 2024 года

По итогам января — октября 2024 года ВВП Кыргызстана достиг отметки в 1,08 триллиона сомов с темпом роста 9,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Нацстаткоме.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сфера услуг и налоги на продукты. По сравнению с январем — октябрем 2023 года темпы роста в товарных отраслях составили 10,8 процента, в сфере услуг — 8,3 процента, а чистых налогов на продукты — 11,3 процента.

Наибольшая доля ВВП (более 49 процентов) пришлась на сектор услуг, что на 0,5 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время доля товарных отраслей увеличилась на 1,3 процентных пункта, составив около 34 процентов. Внутри товарного производства рост отмечен в строительстве (на 1,6 процентных пункта) и промышленности (на 0,7 процентных пункта), тогда как доля сельского хозяйства снизилась на 1 процентный пункт.

Напомним, Минэкономики прогнозировал, что в 2024 году объем внутреннего валового продукта Кыргызстана превысит 1 триллион 410 миллиардов сомов. Отметим, что в прошлом году ВВП превысил 1 триллион сомов только в конце ноября.