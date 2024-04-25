Объем ВВП превысит 1,4 триллиона сомов в 2024 году, прогнозирует Минэконом КР

По прогнозам Министерства экономики и коммерции, в 2024 году объем внутреннего валового продукта Кыргызстана превысит 1 триллион 410 миллиардов сомов. Об этом на заседании коллегии администрации президента сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, реальный рост, по прогнозам Минэкономики, ожидают на уровне 6 процентов. В 2023-м инфляция снизилась с 13,9 процента до 10,8 процента.

«Мы завершили первый квартал текущего года с ростом ВВП 8,8 процента. Мы увеличили доходы бюджета страны почти в три раза. Консолидированный бюджет в 2023-м превысил 575 миллиардов сомов, а на 2024 год запланировано 600,7 миллиарда. Но Минфин прогнозирует превышение этого показателя. В ближайшие три года есть хорошие прогнозы по приближению бюджета к 1 триллиону», — сказал Акылбек Жапаров.