Рекорды продолжаются. Стоимость биткоина поднялась выше $89 тысяч

Стоимость биткоина поднялась выше $89 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Отметим, криптовалюта поэтапно увеличивается в цене в течение последних дней, следующих после окончания президентских выборов в США.

Биткоин установил очередной рекорд, преодолев отметку в $88 тысяч, сегодня ночью и продолжает свой рост.

Согласно данным Binance, биткоин дорожал до $89 тысяч 517. Затем стоимость криптовалюты вновь снизилась до отметки $88,3 тысячи.

Исполнительный директор Binance Ричард Тенг в интервью Financial Times говорил, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для криптовалютной индустрии начнется «золотой век». Представители отрасли надеются, что Дональд Трамп изменит политику Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).