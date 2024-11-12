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Экономика

Китай, Россия и Турция стали лидерами по объему инвестиций в Кыргызстан

В первой половине этого года Китай, Россия и Турция стали лидерами по объему прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его сведениям, приток прямых иностранных инвестиций за шесть месяцев 2024-го составил $462,2 миллиона. Кроме того, в текущем году из стран вне СНГ поступило $280,4 миллиона, что составляет 60,7 процента от общего объема инвестиций.

Ранее сообщалось, что объемы прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны почти сравнялись у КНР и РФ в первом полугодии 2024-го. Главным инвестором КР за шесть месяцев этого года стал Китай с вложениями в размере $109 миллионов (23,6 процента от общего объема инвестиций). Второе месте по объему вложений заняла Россия с $108 миллионами (23,5 процента). РФ за половину 2024-го вложила всего на $1 миллион, или 0,1 процента, меньше, чем традиционно самый крупный инвестор республики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310771/
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