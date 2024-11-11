Объемы инвестиций в экономику Кыргызстана у Китая и России почти сравнялись

Объемы прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана почти сравнялись у Китая и России в первом полугодии 2024 года. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, главным инвестором КР за шесть месяцев 2024 года стал Китай с вложениями в размере $109 миллионов (23,6 процента от общего объема инвестиций). Второе месте по объему вложений заняла Россия с $108 миллионами (23,5 процента). РФ за половину текущего года вложила всего на $1 миллион, или 0,1 процента, меньше, чем традиционно самый крупный инвестор республики.

На третьем месте оказалась Турция, которая влила в экономику Кыргызстана $61 миллион (13,3 процента от общего числа инвестиций).

Всего по статистике приток прямых иностранных инвестиций в страну за шесть месяцев 2024 года достиг $462,2 миллиона. Эта сумма по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась на 7,7 процента, или на $33,1 миллиона.