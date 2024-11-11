00:06
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Экономика

Объемы инвестиций в экономику Кыргызстана у Китая и России почти сравнялись

Объемы прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана почти сравнялись у Китая и России в первом полугодии 2024 года. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, главным инвестором КР за шесть месяцев 2024 года стал Китай с вложениями в размере $109 миллионов (23,6 процента от общего объема инвестиций). Второе месте по объему вложений заняла Россия с $108 миллионами (23,5 процента). РФ за половину текущего года вложила всего на $1 миллион, или 0,1 процента, меньше, чем традиционно самый крупный инвестор республики.

На третьем месте оказалась Турция, которая влила в экономику Кыргызстана $61 миллион (13,3 процента от общего числа инвестиций).

Всего по статистике приток прямых иностранных инвестиций в страну за шесть месяцев 2024 года достиг $462,2 миллиона. Эта сумма по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась на 7,7 процента, или на $33,1 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310674/
просмотров: 3077
Версия для печати
Материалы по теме
Жанар Акаев недоумевает, как можно на $400 миллионов построить всего девять школ
Китай, Россия и Турция стали лидерами по объему инвестиций в Кыргызстан
Открытие представительств МВД Кыргызстана в РФ прокомментировали в России
Россия испытывает дефицит инженеров. Не хватает 600 тысяч специалистов
На кыргызско-китайской границе произошло землетрясение силой 5 баллов
Некоторые товары в России с 1 марта 2025 года подлежат обязательной маркировке
Кыргызстан ввел безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая
Ущерб по бывшим проектам «Роснано» превысил 40 миллиардов рублей
Минтруда России хочет в 1,5 раза повысить квоту для иностранных рабочих
За 30 лет инвестиции США в Центральную Азию составили около $44-51 миллиарда
Популярные новости
Итоги октября. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало больше всего за&nbsp;месяц Итоги октября. Что в Кыргызстане подорожало больше всего за месяц
Рубль начал дорожать, остальные валюты дешевеют. Доллар стабилен Рубль начал дорожать, остальные валюты дешевеют. Доллар стабилен
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 ноября
Доллар начал дорожать. Остальные валюты подешевели к&nbsp;сому Доллар начал дорожать. Остальные валюты подешевели к сому
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов