Про сахар, или Как народное богатство сохранили и приумножили

После дождей земля немного просохла и Юрий спешит убрать с полей сахарную свеклу. Нужно успеть

собрать как можно больше. Если снова пойдут осадки, трактора не заедут на поля. Один грузовик, наполненный доверху, уже уехал на пункт приема. А трактор с прицепом продолжает складывать собранную свеклу на краю поля. Горы овощей будут дожидаться грузовика на следующий день. Нанять одновременно несколько большегрузов, чтобы скорее увезти собранный урожай, не всегда получается — на полях задействована практически вся техника Чуйской области. Очереди на пунктах приема

постепенно рассасываются.

Сахарные горы

На днях на сахарные заводы «Каинды кант» и «Кошой» пригласили. Хотели показать, как единственные два предприятия в стране справляются с рекордным в этом году урожаем сахарной свеклы.

Первая точка — пункт приема на южной окраине села Беловодского Московского района.

Пункт приема — это огромная территория. Судя по инфраструктуре, он работает уже несколько десятков лет. Здесь взвешивают, отбирают пробы (чтобы определить сахаристость) и складируют под открытым небом. Свеклы очень много. В нескольких метрах от гор корнеплода длинная вереница груженых КамАЗов и ЗИЛов. Ждут, строго соблюдая очередь, без лишней суеты и толкоткни.

— Добрый день! Давно стоите? — спрашиваю водителя КамАЗа по имени Ихтияр.

— Приехал вчера в 6.00.

— Получается, в очереди уже 17 часов?

— Да, обычно в сутки один рейс делаем, больше никак.

Бывает, что на пункте может что-то произойти и время в очереди растягивается. В целом, по словам водителей, на приемку одной машины уходит в среднем 20 минут: взвешивание, отбор пробы, разгрузка. Да и принимают не круглосуточно, а только в рабочее время, которое длится до 14 часов. Успевают принимать до 3,5 тысячи тонн.

За свои услуги, говорит Ихтияр, водители берут 600-650 сомов за тонну. К примеру, его КамАЗ может загрузить до 17 тонн. То есть Ихтияр за рейс получит от хозяина сахарной свеклы 10 тысяч 200 сомов. С расчетом, по словам водителей, проблем нет.

Сахаром за сахар Фермер Наталья Радченко, супруга главы крестьянского хозяйства «Виктор», приехала получить расчет и в Porter загружала мешки с сахаром. Как оказалось, за сахарную свеклу фермеры не все получают деньгами. Наличкой завод дает только 30 процентов, остальное — сахаром.

Наталья с супругом в этом году вырастила свеклу на 90 гектарах. Урожайность, по ее словам, — 60-65 тонн с гектара. Планируют получить 5 тысяч тонн.

Единственное, что ее беспокоит, — цена покупки заводом сахара — 56-58 сомов за килограмм. Правда, она сказала, что только так слышала, а расчет с заводом еще не производила.

Выживший гигант Завод «Каинды кант» расположен в Каинды, что в двух часах езды от Бишкека. Близко к границе с Казахстаном.

Производственная часть предприятия напоминает классический завод с детских картинок: башни, серые здания с большими окнами, много труб.



















Пока стояли у весовой, разговорился с местным фермером.

— Вы откуда приехали? — тихо спросил один из людей, который стоял возле весовой.

— Мы журналисты, приехали посмотреть работу завода.

— Есть проблема, можете написать?

— Можем, а что у вас?

— Завод рассчитался с нами сахаром по 65 сомов за килограмм. Я же продал по 56 сомов за килограмм, это нормально?

— Почему продали по цене ниже, чем получили с завода, на рынке сейчас такая стоимость?

— Да.

— А вы же можете держать у себя сахар, а продавать, когда вырастет в цене?

— В 2023 году так и делали, а цена, наоборот, упала, потому что был запрет на вывоз. В этом году урожая много, поэтому и стоимость низкая.

Наряду с грязью попадаются и камни. Причем не мелкие. Причина — работа уборочного комбайна.

Однако скоро лаборантам завода придется осваивать новые технологии: предприятие намерено купить новое оборудование для лаборатории, которое стоит порядка 1 миллиона долларов США.

Гудит и грохочет «Каинды кант» — действительно гигант. Общая территория — 307 гектаров. Производственная часть занимает 256 гектаров.

Довольно интересен путь тысяч тонн свеклы в производственный цех предприятия. Она попадает туда через подземные водные каналы. Именно вода толкает гигантскую массу в цех.





Стены, оборудование, полы видели не один десяток лет. Несмотря на почтенный возраст предприятия, везде чисто и аккуратно. Местами стоят новые измерительные приборы.

Кое-какое обновление, модернизация все-таки есть.

Сравнительно самый тихий цех — фасовочный. Сюда по специальным трубам поступает уже готовый сахар-песок и расфасовывается по мешкам.







Упаковщица Замира на руки получает 20 тысяч сомов. Ее коллега Азиза трудится зашивальщицей. Ее зарплата — около 25 тысяч сомов при смене 12 часов.

— Если попадаю на дневную смену, то работаю с 8.00 до 20.00, — говорит Азиза.

— Давно работаете на заводе?

— Уже четвертый сезон.

Всего в сезон на предприятии занят 821 человек.

Вязовщица Наргиза работает второй год. Ее зарплата — 22 тысячи сомов.

Министр и «ненормальный» фермер Пресс-тур завершился на свекловичном поле.

На одном из полей близ Бишкека молодой фермер Юра занят сбором сахарной свеклы. На разговор с журналистами нет времени. Но о нелегкой крестьянской доле удалось поговорить с его мамой Татьяной Анатольевной.

По ее словам, только сахарную свеклу выращивать выгодно, если учесть, какие расходы приходится нести до урожая. Но для хорошего урожая нужна вода. С ней как раз проблемы.

— У нас еще есть земля возле поста ГАИ. В прошлом году приезжал министр сельского хозяйства. А наша свекла загибается. Он смотрит и спрашивает, чья это земля. Ему отвечают — Рженко. «Они что, ненормальные, не видят, что у них такая свекла? Мы стояли рядом и сказали, что мы нормальные, просто целый месяц полить не можем», — вспомнила Татьяна Анатольевна казус с чиновником.

Поливная вода, конечно, есть. Но ее мало. Если надо поливать четыре раза, то удается пару раз.

Немного статистики В этом году в Кыргызстане ожидают рекордный урожай — 900 тысяч тонн свеклы. Из них 637,7 тысячи тонн сахарные заводы «Каинды кант» и «Кошой» уже приняли, переработали 290,9 тысячи тонн сырья и произвели почти 39 тысяч тонн сахара. По прогнозу специалистов, общий объем готовой продукции в этом сезоне достигнет 120 тысяч тонн.

По словам специалистов, этого достаточно, чтобы закрыть внутреннюю потребность республики.

В Кыргызстане сахарная свекла выращивается в основном в Чуйской области и немного в Таласской долине. В этом году в качестве эксперимента вырастили на Иссык-Куле.

Всего по стране в 2024-м сахарную свеклу посеяли на общей площади 13,5 тысячи гектаров. Из них 600 гектаров — в Таласской области, 58 гектаров — в Иссык-Кульской.

Передовые фермеры получают по 620 центнеров с гектара.