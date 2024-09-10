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Экономика

Рубль, евро и юань подешевели к сому, тенге вырос. Доллар стабилен

Фото из интернета. Рубль, который дорожал на прошлой неделе, вновь начал терять в цене

За последние сутки официальные курсы российского рубля, евро и юаня снизились относительно сома. Тенге продолжает дорожать. Курс доллара не изменился. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84 сома, продают по 84,47 сома. Номинальный курс Нацбанка — 84,2 сома (за сутки без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 92,22 сома, продают по 93,19 сома. Официальный курс — 93,02 сома (снижение — 0,63 процента).

Российский рубль за последние сутки подешевел. Сегодня в столице его покупают по 0,913 сома, продают по 0,949 сома. Курс НБ КР — 0,9327 сома (падение — 1,02 процента).

Курс казахского тенге за сутки вырос. Сегодня его покупают по 0,1213 сома, продают по 0,1906 сома. Официальный курс — 0,1758 сома (рост — 0,46 процента).

Китайский юань немного подешевел к сому. В среднем его покупают по 11,65 сома, продают по 12,55 сома. Официальный курс — 11,8336 сома (снижение — 0,44 процента).

  • С начала 2024 года он провел 17 валютных интервенций. Тринадцать раз покупал валюту, изъяв с рынка $369,35 миллиона. Пять раз доллары продавал — всего $149,95 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304527/
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