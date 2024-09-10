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Экономика

В 2024 году экспорт товаров из Афганистана в Кыргызстан составил $6 миллионов

С января по август 2024 года экспорт товаров из Афганистана в Кыргызстан составил $6 миллионов. Об этом агентству TOLOnews сообщил официальный представитель Минторга «Талибана» Абдул-Салам Джавад.

По его данным, импорт товаров из КР в Афганистан за указанный период составил $8 миллионов.

Афганский экспорт в страны Центральной Азии в целом за первые шесть месяцев составил $58 миллионов.

Напомним, движение «Талибан» входило в список запрещенных на территории Кыргызстана. Ранее МИД Афганистана опубликовал сообщение, в котором заявил о высокой оценке и приветствии решения КР «исключить название «Талибан», ранее связанное с Исламским эмиратом Афганистан, из списка запрещенных групп». Власти нашей республики уведомили об этом спустя сутки.

Министерство иностранных дел КР подтвердило, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами принято решение исключить движение «Талибан» из списка запрещенных организаций на территории страны.

«Это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. Кыргызская Республика остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и регионе в целом», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304524/
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