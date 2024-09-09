Минэкономики прокомментировало запрет банкам на платежи без реальных поставок

Министр экономики и коммерции Кыргызстана объяснил запрет коммерческим банкам проводить платежи без реальных поставок. Данияр Амангельдиев назвал запрет транзакций без поставок их упрощением.

Запрет для банков КР на проведение платежей без реальных поставок связан с упрощением и удешевлением транзакций для местных предпринимателей, заявил он, отвечая на вопросы РИА Новости.

«Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции», — сказал министр.

Он отметил, что уже создана специальная государственная компания, которая будет осуществлять платежи «дешевле, чем в банках». Последним в свою очередь «будет проще решать вопрос проведения комплаенса», гарантирующего прозрачность финансовых операций. Чиновник подчеркнул, что по текущим транзакциям ограничений нет.

Нацбанк Кыргызстана запретил банкам проводить платежи без реальных поставок. Соответствующее постановление приняло правление.

Стало известно, что с конца сентября регулятор запретил банкам проводить расчеты по контрактам без реальной поставки товаров и услуг на территорию страны. Ограничения вступают в силу через три недели после официального публикования и будут действовать один год.

«Установить ограничение на год поднадзорным Национальному банку организациям принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, заключенным иными лицами, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в иностранные государства, без реальной поставки на территорию КР, кроме уполномоченных государственных компаний, определенных кабинетом министров», — говорится в документе.