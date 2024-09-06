Стимулирующими грантами профинансировали 34 проекта в Чуйской области

С начала 2024 года за счет стимулирующих грантов в Чуйской области профинансировали 34 проекта на сумму 30,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в Минфине.

Средства направлены на развитие инфраструктуры в районах области, из них:

5,8 миллиона сомов на семь объектов в Сокулукском районе;

5,8 миллиона сомов на шесть объектов в Иссык-Атинском районе;

5,8 миллиона сомов на семь объектов в Панфиловском районе;

4,4 миллиона сомов на три объекта в Кеминском районе;

4 миллиона сомов на три объекта в Чуйском районе;

2,4 миллиона сомов на один объект в Московском районе;

900 тысяч сомов на два объекта в Жайылском районе;

900 тысяч сомов на четыре объекта в городе Токмоке;

600 тысяч сомов на один объект в Аламединском районе.

Основная часть грантов в размере 18 миллионов сомов выделена для модернизации 22 школ. Также 7,4 миллиона сомов направлены на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, 3,3 миллиона сомов выделены на строительство одного спортивного объекта, а 1,9 миллиона сомов предусмотрены для детского сада.