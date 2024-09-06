21:19
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

Стимулирующими грантами профинансировали 34 проекта в Чуйской области

С начала 2024 года за счет стимулирующих грантов в Чуйской области профинансировали 34 проекта на сумму 30,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в Минфине. 

Средства направлены на развитие инфраструктуры в районах области, из них:

  • 5,8 миллиона сомов на семь объектов в Сокулукском районе;

  • 5,8 миллиона сомов на шесть объектов в Иссык-Атинском районе;

  • 5,8 миллиона сомов на семь объектов в Панфиловском районе;

  • 4,4 миллиона сомов на три объекта в Кеминском районе;

  • 4 миллиона сомов на три объекта в Чуйском районе;

  • 2,4 миллиона сомов на один объект в Московском районе;

  • 900 тысяч сомов на два объекта в Жайылском районе;

  • 900 тысяч сомов на четыре объекта в городе Токмоке;

  • 600 тысяч сомов на один объект в Аламединском районе.

Основная часть грантов в размере 18 миллионов сомов выделена для модернизации 22 школ. Также 7,4 миллиона сомов направлены на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, 3,3 миллиона сомов выделены на строительство одного спортивного объекта, а 1,9 миллиона сомов предусмотрены для детского сада.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304272/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Ведомствам передали новые автомобили, произведенные в Кыргызстане
Минфин ожидает снижение внешнего госдолга Кыргызстана в течение пяти лет
Минфин ожидает профицит бюджета Кыргызстана ближайшие пять лет
3 сентября: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
2 сентября: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
29 августа: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
27 августа: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
26 августа: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
23 августа: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
В зданиях судов Чуйской области бомбы не нашли
Популярные новости
Доллар и&nbsp;евро продолжают дешеветь к&nbsp;сому, рубль немного подрос Доллар и евро продолжают дешеветь к сому, рубль немного подрос
Рубль продолжает дорожать. Доллар и&nbsp;евро, как и&nbsp;тенге с&nbsp;юанем,&nbsp;&mdash; дешевеют Рубль продолжает дорожать. Доллар и евро, как и тенге с юанем, — дешевеют
В&nbsp;Кыргызстане начнутся рейды по&nbsp;выявлению неплательщиков имущественных налогов В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов
Доллар вновь стал дешевле 85&nbsp;сомов, снизились курсы и&nbsp;других основных валют Доллар вновь стал дешевле 85 сомов, снизились курсы и других основных валют
Бизнес
MBANK совместно с&nbsp;НБ&nbsp;КР&nbsp;напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK совместно с НБ КР напоминает о важности защиты от мошенников
Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код
Тариф &laquo;О!Семья+&raquo; стал еще дешевле и&nbsp;лучше Тариф «О!Семья+» стал еще дешевле и лучше
Выгодный тариф от&nbsp;MEGA для всей семьи Выгодный тариф от MEGA для всей семьи
6 сентября, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 сентября: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 сентября: местами дож...
20:47
Теперь официально: «Талибан» исключен из списка запрещенных организаций в КР
20:40
Стимулирующими грантами профинансировали 34 проекта в Чуйской области
20:19
Президент распустил местные кенеши и назначил новые выборы
20:15
Тойгонбай Абдыкаров освобожден от должности директора Госкомрелигий