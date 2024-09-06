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Экономика

Рубль прекратил рост и подешевел к сому, как и доллар. Юань и евро подорожали

Фото из интернета. Курс сома колеблется немного относительно всех валют. Укрепляется только относительно доллара

За последние сутки официальные курсы доллара и российского рубля снизились относительно сома. Евро и юань подорожали. Курс тенге не изменился. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,09 сома, продают по 84,57 сома. Номинальный курс Нацбанка — 84,23 сома (снижение — 0,17 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 92,71 сома, продают по 93,63 сома. Официальный курс — 93,4869 сома (рост — 0,25 процента).

Российский рубль за последние сутки подешевел. Сегодня в столице его покупают по 0,924 сома, продают по 0,957 сома. Курс НБ КР — 0,9481 сома (снижение — 0,17 процента).

Курс казахского тенге за сутки не изменился. Сегодня его покупают по 0,121 сома, продают по 0,19 сома. Официальный курс — 0,1744 сома.

Китайский юань немного подорожал к сому. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 11,864 сома (рост — 0,07 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304204/
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