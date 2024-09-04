Магазин по продаже золотых слитков открывает «Кыргызалтын»

Магазин по продаже золотых слитков открывает в Бишкеке ОАО «Кыргызалтын». Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, завтра, 5 сентября, начнет работу магазин, в котором «Кыргызалтын» будет продавать золотые мерные слитки.

«Все желающие смогут приобрести слитки различного веса. Вывод золотых мерных слитков в свободную продажу — это поручение главы государства Садыра Жапарова», — написал Аскат Алагозов.

Ранее мэр Кара-Балты Мирлан Жекшенов сообщал, что в рамках госпроекта ожидается открытие цеха по производству золотых слитков. По его словам, строительство и руконструкция здания цеха полностью завершены — площадь объекта составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Общий объем вложенных инвестиций составил 300 миллионов сомов.

Напомним, 30 августа президент Садыр Жапаров посетил производство золотых мерных слитков. Ему показали образцы золотых слитков и процесс их изготовления.