В Кара-Балте в рамках госпроекта ожидается открытие цеха по производству золотых слитков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил мэр города Милан Жекшенов.

По его словам, строительство и руконструкция здания цеха полностью завершены — площадь объекта составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Общий объем вложенных инвестиций составил 300 миллионов сомов.

Милан Жекшенов рассказал, что в течение ближайшего года на внутренний рынок планируется выпустить до 3 тысяч 600 килограммов золота в виде слитков различного веса — от 1, 2, 5, 10 и 20 унций до 50 — 100 граммов.

Открытие цеха позволит создать до 50 новых рабочих мест.