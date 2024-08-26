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Экономика

В Кара-Балте будут производить золотые слитки — мэр города

В Кара-Балте в рамках госпроекта ожидается открытие цеха по производству золотых слитков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил мэр города Милан Жекшенов.

По его словам, строительство и руконструкция здания цеха полностью завершены — площадь объекта составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Общий объем вложенных инвестиций составил 300 миллионов сомов.

Милан Жекшенов рассказал, что в течение ближайшего года на внутренний рынок планируется выпустить до 3 тысяч 600 килограммов золота в виде слитков различного веса — от 1, 2, 5, 10 и 20 унций до 50 — 100 граммов.

Открытие цеха позволит создать до 50 новых рабочих мест.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303055/
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