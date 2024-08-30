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Экономика

С 1 сентября в Кыргызстане вводится обязательная маркировка табака и ГСМ

С 1 сентября 2024 года, согласно постановлению кабмина от 22 февраля 2022 года, вводится обязательная акцизная маркировка некоторой продукции. Об этом сообщили в Налоговой службе.

С указанной даты производители и импортеры обязаны маркировать акцизной маркой следующие виды товаров:

  • табак трубочный, курительный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции), отнесенный к товарной позиции ТН ВЭД 2403;
  • масла смазочные, масла прочие, присадки к смазочным маслам, содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, отнесенные к товарной позиции ТН ВЭД 2710197100-2710199800 и 3811210000.

В ведомстве отметили, что оборот немаркированных остатков данных товаров будет запрещен по истечении шести месяцев с момента введения обязательной акцизной маркировки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303589/
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