Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать рублевые счета

Турецкий государственный банк Ziraat не открывает банковских счетов в рублях, заявили «РИА Новости», в одном из филиалов банка в Анкаре. Причины такого решения не разъясняются.

Как отмечает издание, с началом летнего сезона россияне, ведущие бизнес в Турции, начали жаловаться на невозможность открыть рублевые счета в Ziraat. Ранее такая услуга была доступна при наличии у клиента вида на жительство или разрешения на работу или учебу в стране.

В то же время частные банки Турции, хотя и требуют депозит, продолжают открывать рублевые счета. Представитель Denizbank подтвердил, что проблемы с переводами между Турцией и Россией сохраняются, но граждане РФ могут открыть рублевый счет в их банке.